الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون، موضحا أن صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.ودعا المتقاعدين الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة، مؤكدا ان المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".