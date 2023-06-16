بطريقة ساخرة.. عراقيون يعبّرون عن دعمهم لمواليد التسعينات (فيديو وصور)

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية، تدوينات "فكاهية" وذلك دعماً لمواليد التسعينات بعد نشر ضوابط التطوع في وزارة الداخلية العراقية بصفة عقد، التي حددت الأعمار المطلوبة بين ١٨ و٢٢ عاماً.



وانتشرت تدوينات "فكاهية" بين ناشطين ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.



وتنوعت التدوينات في إطار نصرة مواليد التسعينات بطريقة وُصفت بالساخرة من قِبل بعض الأشخاص، في حين وصفها آخرون بأنها فكاهية. بعضهم طالب بأن يُشملوا في التعاقد على النحو الذي تم تحديده رسمياً لمواليد الألفينات، في حين دوّن آخرون تدوينات تعبّر عن "اليأس من فرص تعيين أو التعاقد لمواليد التسعينات".



الصور ادناه:













من الجدير بالذكر أنّ مديرية التطوع في وزارة الداخلية أعلنت يوم أمس تأجيل فتح باب التقديم للتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي بصفة (رجل أمن - عقد) على ملاك الوزارة.