درجات الحرارة تتخطى حاجز الـ40 في 13 محافظة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وبابل وديالى 42، والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وميسان وواسط 43 وذي قار والبصرة 44، وصلاح الدين وكركوك 41 والقادسية والمثنى 43 ".وأضافت أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، فيما سترتفع قليلاً في القسم الجنوبي".وتابعت الهيئة أن "طقس البلاد ليومي الاثنين والثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".