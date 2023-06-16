Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قضية ترامب".. تقرير يتحدث عن العقوبة المتوقعة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

النزاهة: العراق استجاب لمُتطلبات الانضمام للاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد

محليات

2023-06-16 | 04:53
النزاهة: العراق استجاب لمُتطلبات الانضمام للاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد
514 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

شارك العراق في الدورة الرابعة عشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، والفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد والوقاية منه.

هيئة النزاهة ممثل جمهوريَّة العراق باتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد والذي ترأس وفدها (رائد فاضل دهموش) المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة استعرضت، خلال المؤتمر الذي يُعقَدُ في فيينا للمدة من (14 - 16 حزيران الجاري)، مدى التزام جمهوريَّة العراق بالاستجابة لمتطلبات الانضمام لاتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، التي انضمَّ إليها العراق إليها بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007، مسلطة الضوء على جهود العراق في جوانب منع الفساد والوقاية منه عبر كشف الذمم الماليَّة ومتابعة حركة الأموال وتضخُّم أموال المسؤولين، والتدريب والتعليم والتوعية، وإعداد سياسات واستراتيجيات لمكافحة الفساد، وإصدار مُدوّنات للسلوك الوظيفي، فضلاً عن أتمتة إجراءات الحكومة وحوكمتها.

وأوضح دهموش أنَّ الإجراءات الوقائيَّة لمنع الفساد ازدادت انسجاماً مع التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل الذي وسَّع دائرة المشمولين بالإفصاح عن كشف الذمَّة الماليَّة من جهةٍ، ونصَّ على إيقاع عقوباتٍ على الممتنعين عن الاستجابة لهذا الواجب أو الذين تتضخَّم أموالهم من جهةٍ أخرى، مُنوّهاً بتسلم (38347) استمارةً خاصَّة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة في العام 2022 فقط، وتحليـل (6062) اسـتـمارة؛ لـغرض كـشـف التـضخُّـم الذي نعمل على فتح ملفاته على مصراعيها، لافتاً إلى أنَّ تلك الإجراءات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمسؤولين في الدولة وتُعبِّرُ عن مدى شفافية الحكومة وأصحاب المناصب العليا فيها.

وأردف أنَّ العراق استجاب لمُتطلبات الانضمام للاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، لا سيما مواد وبنود الفصول (الثاني والثالث والرابع والخامس) الخاصَّة بالتدابير الوقائيَّة والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات التي هي أهمُّ ما يتمُّ استعراضه في اجتماعات الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة، مُشيراً إلى إعداد استراتيجيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد وإقرارها من قبل الحكومة ودخولها حيّز التنفيذ، واصفاً إياها بأنَّها من أهمِّ الخطوات التي تندرج في الإجراءات الوقائيَّة وخطوات منع الفساد، إذ تعمل جمهوريَّة العراق ممثلة بهيئة النزاهة الاتحاديَّة على مُؤشِّرات قياس؛ لتقييم جهود مُؤسَّسات القطاع العام في تدعيم أنظمة الرقابة الداخليَّة والضبط الداخلي فيها، وتحسين إجراءات منع الفساد، وضمان تعزيز إجراءات النزاهة في أدائها، وإيجاد بيئةٍ تحفيزيَّةٍ تنافسيَّةٍ طوعيَّةٍ بين مُختلف مُؤسَّسات القطاع العام؛ لتحسين ترتيبها بمُؤشِّرات النزاهة.

رئيس الوفد العراقي ذكر أنَّ من الخطوات التي تمَّ انتهاجها للوقاية من الفساد إصدار تنظيمات ولوائح سلوك تتضمَّن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي؛ لضمان الأداء الصحيح والمُشرِّف والسليم لواجبات الوظيفة العامَّة، إذ أصدرت الهيئة عدَّة لوائح منها ما يتعلق بمُوظَّفي القطاع العام ومنها ما يتعلق بالعسكريِّين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وأخرى للقطاع الخاص، مُؤكّداً أنَّ العمل جارٍ نحو تطبيق الحكومة الإلكترونيَّة التي تُعَدُّ المشروع الاستراتيجي الواعد الذي سيُمكِّنُ الدولة من تقليص مسالك الفساد بشكلٍ كبيرٍ وتقويض أركانه عبر تقليل احتكاك المراجعين بالمُوظَّفين والاعتماد على الأتمتة والتحوُّل إلى العالم الرقمي، فضلاً عن إطلاق مشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) الذي سيُعزّزُ من قدرت الأجهزة الرقابيَّة على اكتشاف الفساد والاحتيال وغسيل الأموال والتحقيق فيه وردعهما، وزيادة ثقة المستثمرين، والإسهام في الاستقرار الاقتصادي.

واوضح أبرز مشاريع القوانين التي يجري العمل على إقرار مُسوَّداتها كقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المُعدَّل الذي تضمَّن مواد تعضد الجانب الوقائي من عملها وتدخل ضمن أطر منع الفساد عبر إجراءاتٍ دقيقةٍ وعقوباتٍ مُشدَّدةٍ، ومشروعي قانوني (حق الحصول على المعلومة) و(استرداد عائدات الفساد)، وإجراءات عدَّة لتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة، ووضع معايير الاستحقاق والكفاءة والخبرة والنزاهة لإسناد المناصب؛ لضمان شفافية إجراءات التوظيف، وتولِّي المناصب الإداريَّة، وعدم تعرُّض المُتقدِّمين للابتزاز والرشى.

يُشارُ إلى أنَّ آلية الاستعراض وتقييم تنفيذ الدول الأطراف يتمُّ عبر قيام دولتين باستعراض تنفيذ دولةٍ أخرى للاتفاقيَّة وخضوع الدولة للاستعراض مرَّة خلال دورة الاستعراض التي تستغرق (5) سنوات، إذ إنَّ على الدولة المُستعرِضة تحديد (15) خبيراً حكومياً يقومون بإعداد مُسوَّدة تقرير الدولة المُستعرضة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
Play
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Play
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-15
Play
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-15
Morning Live
Play
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Play
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
Play
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
Play
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تجارة النساء والأطفال - حلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2023-06-14
Play
تجارة النساء والأطفال - حلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2023-06-14
عشرين
Play
عشرين
الاستثمار في العراق بين فكي الفساد وبيروقراطية الدولة - الحلقة ٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-13
Play
الاستثمار في العراق بين فكي الفساد وبيروقراطية الدولة - الحلقة ٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Play
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
Play
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
Play
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Play
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-15
Play
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-15
Morning Live
Play
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Play
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
Play
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
Play
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تجارة النساء والأطفال - حلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2023-06-14
Play
تجارة النساء والأطفال - حلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2023-06-14
لقطات
Play
لقطات
درّبونا وطلبوا منا نصب سيطرات | خط احمر 2023
16:00 | 2023-06-13
Play
درّبونا وطلبوا منا نصب سيطرات | خط احمر 2023
16:00 | 2023-06-13
عشرين
Play
عشرين
الاستثمار في العراق بين فكي الفساد وبيروقراطية الدولة - الحلقة ٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-13
Play
الاستثمار في العراق بين فكي الفساد وبيروقراطية الدولة - الحلقة ٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-13
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Play
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.