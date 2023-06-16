الهجرة تعلن عودة عشرات العراقيين من مناطق الحدود التركية السورية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم إعادة دفعة جديدة من العراقيين المتواجدين ضمن المناطق الواقعة على الحدود التركية السورية من خلال مكتب الوزارة في أنقرة وبالتنسيق مع وزارة النقل والسفارة والقنصلية العراقيتين لدى تركيا".وبينت، أنه "تم استكمال نقل (102) مواطناً عراقياً من المناطق التي تقع على الحدود التركية السورية الى البلاد براً وعبر منفذ ابراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ومن ثم إلى مناطقهم الاصلية في محافظات (نينوى، صلاح الدين والانبار)، بعد استكمال إجراءات دخولهم إلى البلاد، مؤكدةً استمرارها في إعادة جميع العوائل إلى أرض الوطن طوعياً".