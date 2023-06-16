"المزاح" يغرق شابين في دجلة.. ونهرية صلاح الدين تتخذ موقفاً

وقال العجيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فريق من الغواصين يجري عمليات بحث عن الضحايا"، مبيناً أن "سبب الحادث يعود إلى عدم اتباع التعليمات من الشرطة النهرية والسباحة في الأماكن العميقة، وعدم ارتداء سترة الوقاية من الغرق".وحذر في الوقت نفسه "من السباحة في الأماكن الخطرة".