انتشال جثة شاب قضى غرقاً من شط العرب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة البصرة، من انتشال جثة شاب أقدَم على الإنتحار غرقاً في مياه شط العرب قرب جسر كرمة علي".واضافت، انه "بعد ورود معلومات عن الحادث سارعت مفارز قسم الشرطة النهرية الى مكان الحادث لانتشال الجثة فيما تمت إحالة القضية الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة ".