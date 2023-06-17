الحكيم يوجه دعوة بشأن التصحر: عدو صامت

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "في اليوم العالمي لمكافحة التصحر، يجب علينا التصدي لهذا العدو الصامت بجدّية بالغة"، داعياً إلى "الحفاظ على التربة وزيادة التنوع النباتي والحفاظ على الموارد المائية".وأضاف: "يحتاج العالم إلى تعاون دولي لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة، فلنتحد في مواجهة التصحر ونضمن دواما للأراضي الزراعية ومستقبلا أفضل لأجيال قادمة وبيئة أفضل".