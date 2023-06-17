الحملة الوطنية متعددة اللقاحات.. الصحة تعلن تلقيح مليون و200 ألف مواطن عراقي

وقال معاون مدير قسم التحصين كمال عبد الرزاق، إن "ملاكات الوزارة وبالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة نفذت فعاليات مكثفة للوصول إلى جميع المتأخرين عن اللقاحات، تكللت بتنفيذ جولتين من حملة وطنية متعددة اللقاحات في عموم العراق، في كانون الأول 2022، وفي أيار 2023"، مشيراً إلى أن "كلا الحملتين حققتا نسبة تغطية أكثر من 100 %، بعد تلقيح أكثر من مليون و200 ألف مواطن في كل منها".وأوضح عبد الرزاق أن "الحملة جرت من خلال أكثر من 1200 فرقة تلقيحية في كل جولة منها، بنسبة تغطية 93 % للجرعة الثالثة وهي نسبة لم يصل إليها البرنامج منذ أكثر من أربعة عقود".وتابع أن "المبادئ الأساسية لبرنامج التحصين منذ تأسيسه في العام 1984 هي توفير الخدمات التلقيحية لجميع المواطنين والمقيمين في العراق مجاناً من دون تمييز"، بحسب الصحيفة الرسمية.ولفت إلى أن "جائحة كوفيد19- أعاقت البرنامج، ناهيك عن ظروف العراق الطارئة التي تؤثر في ديمومة الخدمات الصحية عموماً والخدمة التلقيحية بشكل خاص".