توجيهات جديدة للمزارعين للحفاظ على الهوية الزراعية لمناطق أطراف بغداد

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن "المحافظة وحفاظاً على الهوية الزراعية لمناطق الأطراف وجهت المزارعين باستخدام أساليب الري الحديثة التي تتميز بترشيد استهلاك المياه مع سقي مساحات أكبر بوقت أقل بدلا من طرق الري التقليدية".وأضاف أن "المحافظة تهدف إلى معالجة إشكالية شح المياه والتخفيف من وطأة الأنهر الفرعية التي جفت من خلال استخدام الأساليب الحديثة بالري ورفع الحصة المائية لهذه المناطق"، بحسب الصحيفة الرسمية.بدوره، أوضح مدير بلديات بغداد ياسر القريشي أن "التوجه الحكومي العام هو الحفاظ على الأراضي الزراعية، وبالتالي فإن المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها من التجريف والتفتت حفاظاً على هوية المناطق الزراعية خصوصاً في أطراف العاصمة".ونبه على أن "المحافظة تسعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتفعيل قرار يتضمن إلغاء عقد الأرض وسحبها من المستفيد في حال عدم استثمارها لأغراض الزراعة بعد استصلاحها وتعمد إهمالها بما يعرضها للتجريف والتفتيت".