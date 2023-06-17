السوداني يوجه هيئة النزاهة بدراسة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة

وقال السوداني في كلمته خلال الاحتفالية المركزية بالذكرى 154 لتأسيس الصحافة العراقية: "أرحب بوزراء الثقافة والإعلام في بغداد السلام"، متمنياً إلى كل الصحفيين التقدم والإبداع في مسيرتهم.وأضاف، أن " الصحافة العراقية شاهدة على جميع التحولات من سياسية واقتصادية واجتماعية بالعراق"، مبينا أن "صحافة العراقية استطاعت أن تتجاوز كل المحن التي مرت بها".وتابع رئيس الوزراء: "لا بد منا ان نستذكر الشهداء من الصحفيين"، لافتا الى أن "لحكومة اليوم تتعامل مع الصحافة على أنها فاعل وشريك في ملفاتها ومنها محاربة الفساد".وأشار الى أن "حكومته اتخذت حزمة من الإجراءات ستساهم في تخفيف إجراءات العمل الصحفي"، موجها "هيئة النزاهة بدراسة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة لإرساله إلى البرلمان".ولفت السوداني الى، أن "هناك من يتخذ الصحافة وسيلة إلى الابتزاز وهذا أمر نرفضه"، مستدركا "على الصحافة أن تنقل الوجه الإيجابي للعراق".