محافظ بغداد للسومرية: لا يحق لأصحاب المولدات الاضراب وإيقاف عمل مولداتهم

وقال العطا خلال مؤتمر لمناقشة مشكلة المولدات، وحضره مراسل السومرية، إن "ملف المولدات شائك وكبير، وهنالك نسبة بسيطة من المخالفين"، مؤكداً أن "المخالفين سيتم ردعهم".وأضاف، أن "تجهيز التيار الكهربائي يشهد تحسناً واضحاً وملموساً مقارنة بالأعوام السابقة"، مشيراً الى "تسجيل تجهيز لنحو 12 ساعة في ايام الذروة الصيفية".ولفت محافظ بغداد، الى "توجيه الجهات المسؤولة بتسليم الحصة الوقودية لجميع اصحاب المولدات بدون استثناء ولا حجه لديهم برفع الأسعار"، مؤكدا: "سنتخذ المزيد من الإجراءات الرادعة للمخالفين للتسعيرة الرسمية".في اجابة على سؤال لمراسل السومرية، حول تظاهرات أصحاب المولدات، بين العطا: "لا يوجد أي حق لأصحاب المولدات بالإضراب او الخروج بتظاهرة وإيقاف عمل مولداتهم".