طالب عراقي يقطع أكثر من 40 كيلومتر يومياً بالدراجة الهوائية.. هذه قصته (صور)

مصطفى أحمد الملقّب بـ"مصطفى جتلي"، مدرّب وحكم وممارس لعدّة رياضات للفنون القتالية، مثل "الكيك بوكسنغ" و"الكونغ فو" و"الملاكمة" و"المواي تاي" وغيرها، نال العديد من الجوائز كما شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية.مصطفى يدرس حالياً في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، في المرحلة الثانية. يقول: "منذ السنة الأولى لي في الجامعة وأنا أذهب وأعود من جامعتي باستخدام دراجتي الهوائية"، مبينا، "المسافة التي أقطعها من المنزل إلى الجامعة طويلة، حوالي 40 إلى ٤٥ كيلومتر ذهاباً وإياباً، وكوقت فهي ساعة ذهاب وساعة إياب، لكنّني اعتبرها رياضة واستمتع بالرحلة".وأضاف، "الكثير ينتقدونني ويسخرون مني لكنني آخذ تعليقاتهم بروح رياضية ولا أهتم بها. وأنا كرياضي أذهب بدراجتي إلى مختلف الأماكن الأخرى بالدراجة بدلاً من السيارات أو الدراجات النارية، ولا أعاني من الازدحامات أبداً".وتابع، "الجميل أنّ لي زملاء في الكلية يأتون بأحدث السيارات وأنا الوحيد الذي آتي بالدراجة الهوائية وأقوم بركنها بجانب سياراتهم".