محافظ ذي قار يوعز بتنفيذ حلول عاجلة لمستشفى سوق الشيوخ

اوعز محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، السبت، بتنفيذ حلول عاجلة لمستشفى سوق الشيوخ لحين تنفيذ مستشفيين جديدين القضاء.

وقال الغزي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "اوعز الى قسم الهندسة في محافظة ذي قار بتنفيذ حلول عاجلة لمستشفى سوق الشيوخ لحين تنفيذ مستشفيين جديدين في القضاء قيد الادراج".



واوضح محافظ ذي قار ان "احدى المستشفيين سيكون على الاتفاقية الصينية والاخر ضمن مشاريع المحافظة".