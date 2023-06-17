"العشرة الأوائل" يطالبون بالتعيين.. تظاهرات وسط بغداد (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن الخريجين العشرة الأوائل على الأقسام من أصحاب التسلسلات (4 – 10) نظموا تظاهرة في منطقة العلاوي، ثم توجهوا إلى بوابة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، وسط العاصمة بغداد.وأضاف مراسلنا، أن المتظاهرين طالبوا بـ"الانصاف" واتخاذ قرار عاجل بشمولهم بـ"التعيين" وتوفير درجات وظيفية لهم.يذكر أن الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام هم فقط من شملوا بالتعيينات الحكومية.