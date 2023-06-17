سقطت داخل فتحة للصرف الصحي.. الدفاع المدني تنقذ طفلة بالديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انقذت طفلة بعمر أربعة سنوات سقطت داخل فتحة للصرف الصحي في حي الشرطة مركز محافظة الديوانية ".وأضافت، ان "فتحة الصرف الصحي موجودة داخل منزل اهلها ".