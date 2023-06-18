طقس العراق.. الزائر الأصفر يخيم على أجواء غدا الاثنين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في الاقسام الشرقية إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت الهيئة، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".واضافت، أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وتابعت الهيئة الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".