زراعة 8 ملايين دونم وإنتاج 4 ملايين طن من الحنطة في 2023

وقال وزير الزراعة عباس العلياوي، إنه "في بداية موسم العام 2023 استطعنا زراعة مساحة أكثر من 8 ملايين دونم"، مشيراً إلى أنَّ "هذا انعكس على إنتاج الموسم الذي تجاوز 4 ملايين طن من محصول الحنطة وهو أمر يبشر بخير". وأضاف العلياوي أنه "مع تصاعد هذه الاستعدادات نتوقع موسماً أفضل".بدوره، دعا الخبير الزراعي والمائي تحسين الموسوي الحكومة إلى "العمل على إصلاح الملف الداخلي وتقوية منظومة المياه والابتعاد عن زراعة المحاصيل الزراعية التي تستهلك الكثير من المياه والحفاظ على أمن ووحدات معالجتها"، بحسب الصحيفة الرسمية.