أصحاب عجلات بيع الغاز يتظاهرون في بغداد.. هذه مطالبهم (صور)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسل السومرية، اليوم الاحد 18 حزيران/يونيو 2023، بانطلاق تظاهرة لأصحاب عجلات بيع الغاز بوابة هيأة توزيع بغداد، وذلك بعد رفع الضرائب عليهم.



وقال المراسل ان "العشرات من اصحاب عجلات بيع الغاز تظاهروا امام بوابة هيأة توزيع بغداد قرب محطة الكيلاني بعد رفع الضرائب عليهم وجمع متراكم سنين ليبلغ عشرات الملايين على كل شخص".



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