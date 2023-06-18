اكتشاف موقع أثري يعود الى أكثر من 11 ألف عام بالسليمانية (صور)

وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر للصحفيين على الموقع الأثري، إن "فريقاً من جامعة ريدينغ البريطانية اكتشف وبالتنسيق مع مديرية آثار السليمانية موقعاً أثرياً يعود تأريخه الى أكثر من 11.000 عام والتنقيبات جارية في المنطقة لاكتشاف المزيد".وبحسب محافظ السليمانية، فإن أهمية اكتشاف هذا الموقع الاثري تكمن في "أن هذا الموقع أحد أقدم الاماكن الاثرية التي تم اكتشافها في تأريخ البشرية، حيث يعود تأريخ هذه الاثار الى أكثر من 11.500 عام، وقد تم العثور في الموقع على أدوات للصيد والبقاء على قيد الحياة، وهذا يثبت أن البشر عاشوا هنا ولم يتم عزل هذه المنطقة عن الحياة عبر التأريخ".ويقع هذا الموقع الاثري أمام كهف "زرزي" وكهف "قزقپان" على ضفاف نهر رزان في منطقة "جمي ريرزان في محافظة السليمانية.