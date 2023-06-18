التعليم تقرر احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة وحصلت عليها السومرية نيوز، انه "تقرر احتساب السنة الدراسية 2022/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين ترقن قيودهم في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية، الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية كافة باستثناء الطلبة ممن كان ترقن قيدهم بسبب الغش والعقوبات الانضباطية والتزوير وفقا للتعليمات النافذة".الوثيقة ادناه: