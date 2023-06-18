واسط.. انقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى سدة الكوت

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا في محافظة واسط أنقذت بالتعاون مع شرطة النجدة شاب حاول الانتحار من أعلى سدة الكوت بسبب خلاف اسري، حيث قام افراد المفرزة بتقديم الدعم النفسي والمعنوي له لحين وصول ذويه والوقوف على اسباب الخلاف وحله".وأشارت الى ان "الشعبة ستقوم بزيارة الشاب بشكل دوري للاطمئنان على سلامته ودعمه نفسيا واعادة دمجه بأفراد اسرته".