الخارجية: الطائرة المخصصة لإجلاء العراقيين من السودان تصل إلى بغداد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من بورتسودان تصل إلى مطار بغداد الدوليّ، وعلى متنها (165) فرداً بينهم عشرات السودانيين والسوريين".وأضاف: "ليصبح مجموع الذين تم إجلاؤهم حتى الآن وبثلاث رحلات بلغ (595) فرداً".