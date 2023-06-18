بعد فيديو مثير للجدل.. "مُسَوق" يوضح والتجارة ترد

الشخص المسوق الذي دار الحديث بينه وبين الوزير، خرج في مقطع مصور وضح تفاصيل ما جرى، قائلاً: "قام وزير التجارة أمس، بزيارة سايلو كركوك بعد مناشدة المواطنين لحل مشاكلهم وتسويق محاصيلهم الزراعية.. كنت في ذلك المكان اريد تسويق محصولي الذي تأخرت به".وتابع: "كنت بعيداً عن الوزير حتى ناداني بصوت عال فذهبت إليه وعاتبني على مقاطعتي لحديثه مع المواطنين".وأضاف: "عرضت مشكلتي أمام الوزير ووجه بحلها وتسويق محصولي"، مؤكداً أن "صفحات التواصل وبعض وسائل الإعلام قامت بتأويل ما حدث".*التجارة توضحبدورها، أصدرت وزارة التجارة، توضيحاً بشأن ما نشر عن حديث الوزير مع أحد المسوِّقين في كركوك.وقالت الوزارة في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تناولت فديو مقطوع من كلام وزير التجارة مع أحد المسوِّقين في محافظة كركوك أثناء زيارته سايلو كركوك بسيارة أجرة لمتابعة إحدى الشكاوى بوجود زخم وتأخير في تسلُّم كميات الحنطة من الفلاحين".وأضافت، أن "هدف الوزير أثير الغريري من مناداة المسوِّق وسط ازدحام الفلاحين كان لحل مشكلته وليست الإساءة كما نقلها البعض والتي كانت مع وزارة الزراعة وليست مع وزارة التجارة وبحضور محافظ كركوك لعرض المشكلة وحل الإشكال باللحظة نفسها"، مشيرةً إلى، أن "تكرار تناول هذا المقطع بهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ما هو الا لتضليل الرأي العام عن حقيقة الموقف".وتابعت، أنه "كان من الأجدر بناشر الفيديو توخي الدقة في نشر المقطع كاملاً، وكيف تم حل المشكلة وإظهار الحقيقة من دون الإساءة إلى شخص الوزير الذي يتابع كل مفاصل العمل بعد وصول شكاوى بوجود زخم في سايلو كركوك لإيجاد الحلول ودعم الفلاح وتبسيط كلّ الإجراءات لتسلّم محصوله".