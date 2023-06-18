مكتب السيستاني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك

اعلن مكتب المرجع السيستاني في النجف الأشرف، اليوم الاحد، ان يوم غد الإثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة الحرام ويوم الثلاثاء هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان لعدم ثبوت الرؤية الشرعية سيكون يوم غد الاثنين مكملا لعدة شهر ذي القعدة الحرام ويوم الثلاثاء هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام".



وكانت السعودية قد أعلنت ان يوم غد الاثنين هو اول أيام شهر ذي الحجة الحرام وان عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 28/6/2023.