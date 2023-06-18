الوقف السني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك

حدد ديوان الوقف السني، يوم الاربعاء 28 حزيران الحالي موعد عيد الأضحى المبارك.

وقال ديوان الوقف في بيان إنه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد اوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الاثنين هو أول أيام غرة شهر ذو الحجة".

وأضاف البيان "سيكون يوم الاربعاء الموافق 28 حزيران 2023 هو اول ايام عيد الاضحى المبارك بإذن الله تعالى".

وأعلن مكتب المرجع السيستاني في النجف الأشرف، اليوم الاحد، ان يوم غد الاثنين هو المكمّل لشهر ذي القعدة الحرام ويوم الثلاثاء هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام.