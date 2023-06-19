بدء إختبارات التسريع لأكثر من 5 آلاف متقدم في بغداد والمحافظات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "على وفق استراتيجية تقدر الفروق الفردية وفسح المجال للطلبة الراغبين بالانتقال إلى مرحلة دراسية أعلى، أجرت إختبارات التسريع لاكثر من خمسة آلاف طالب وتلميذ تقدم لأداء الامتحانات في بغداد والمحافظات".وأضافت، أن "القاعات الأربع المخصصة لاختبارات الثاني متوسط والخامس الإعدادي في بغداد حظيت بزيارة مدير عام التقويم والإمتحانات، شاكر نعمة عبد عون الذي إطلع على آلية الاختبار واحتياجات الممتحنين المتفوقين تحصيلياً في صفوفهم الدراسية".وذكرت، انها "تسير ضمن المنهاج المخطط لها دون خروقات تذكر".ومن الجدير بالذكر ان محافظات العراق شهدت أيضاً إختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي وسط امنيات بالموفقية والنجاح.