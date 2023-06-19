خلال شهر.. تسجيل ولادة قرابة 1300 طفل وطفلة بأحد مستشفيات كربلاء

وقال مُدير المُستشفى، مهيمن الكعبي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن مُستشفاه "شهد خلال الشهر الماضي، ولادة (1286) طفل وطفلة بولادات طبيعية وقيصرية".وأضاف، إن "إجمالي عدد المُراجعين بلغ (1127) مُراجعة للطوارئ والإستشارية والعيادة الخافرة"، مُوضحاً إن "عدد العمليات الجراحية بلغت (664) عملية، بضمنها (20) عملية ناظورية، و(151) عملية في الجناح الخاص".وأشار الكعبي الى، أن "عدد المريضات الراقدات وصل إلى (1603) مريضة".وتابع الكعبي قائلاً، إن "الملاكات المُختبرية، أجرت (883، 12) فحصاً، أما فحوصات الأشعة فقد كانت (128) فحصاً، وفحوصات السونار بلغت (1923) فحصاً".