بعثة الحج العراقية: حجاجنا يسكنون بأفضل فنادق مكة وينعمون بأجود وجبات الطعام

السومرية نيوز – محليات



أكد رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي، اليوم الاثنين، أن الحجاج العراقيين يسكنون في مكة بأفضل الفنادق وينعمون بأجود وجبات الطعام.







واستعرض المسعودي "الخدمات المميزة التي تقدمها بعثة الحج العراقية للحجاج ونجاحها بعملية تفويجهم براً وجواً بدون تسجيل حوادث أو معرقلات تذكر". وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي، التقى أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان على هامش اللقاء السنوي مع رؤساء بعثات الحج الإسلامية في المدينة المنورة والذي ناقش آلية إنجاح موسم الحج".واستعرض المسعودي "الخدمات المميزة التي تقدمها بعثة الحج العراقية للحجاج ونجاحها بعملية تفويجهم براً وجواً بدون تسجيل حوادث أو معرقلات تذكر".

وأكد رئيس البعثة، أن "حجاج العراق يسكنون بأفضل الفنادق في مكة المكرمة وينعمون بأجود وجبات الطعام، فيما تبذل البعثة أقصى جهودها لاستكمال كافة الاستعدادات لأيام المشاعر المقدسة".



وثمن المسعودي "الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج وحرصها على تذليل الصعاب على بعثات الحج الإسلامية".