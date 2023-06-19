بعد أسبوع على فقدانهِ.. العثور على جثة مخرج سينمائي بالطب العدلي في بغداد





السومرية نيوز – محليات



عُثر على جثة المخرج السينمائي العراقي لؤي فاضل، اليوم الاثنين، في ثلاجة الطب العدلي بالعاصمة بغداد بعد أسبوع على فقدانه.

وقال شقيق المخرج، عباس فاضل في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "اخوي وابوي وصديقي مات لكيته بالطب العدلي".





وفي وقت سابق، قال شقيق لؤي فاضل: "اخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود صار ٦ ايام من تاريخ 13/6 انفقد من كلية الفنون الجميلة اخر مشاهدة اله ساعة 10.50 صباحا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية".



وتابع: "اتمنى اي شخص التقى بيه او شافه بعد هذا الوقت والتاريخ ان يرسلي هذة المعلومة ويتواصل وياي، لان لحد الان ما كو اي معلومة عليه". كما نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج السينمائي لؤي فاضل، وذكرت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الفنان الراحل لؤي فاضل احد المخرجين الشباب البارزين عضو نقابة الفنانين العراقيين حيث مثل العراق في عدة محافل دولية وصنع العديد من الأفلام السينمائية آخرها فيلم حجل.وفي وقت سابق، قال شقيق لؤي فاضل: "اخوي المخرج السينمائي لؤي فاضل مفقود صار ٦ ايام من تاريخ 13/6 انفقد من كلية الفنون الجميلة اخر مشاهدة اله ساعة 10.50 صباحا خرج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية".وتابع: "اتمنى اي شخص التقى بيه او شافه بعد هذا الوقت والتاريخ ان يرسلي هذة المعلومة ويتواصل وياي، لان لحد الان ما كو اي معلومة عليه".

وأشار الى ان شقيقه "انسان طيب ما عنده (ليس لديه) اي مشكلة مع اي شخص اتمنى ان يرجعلي اخوي وحبيبي والي ما عندي بالدنيا غيره الي هو سندي وعمري الى بيتنا ويكون سالم ما صايرة اي شي لان هو ابوي واخوي وصديقي".