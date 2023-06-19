مصرع وإصابة نحو 60 شخصاً بحادث "مأساوي" جنوبي بابل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع، وقع اليوم على الطريق الرابط بين ناحية الشوملي (جنوب شرقي الحلة مركز محافظة بابل) وناحية النعمانية (تابعة لمحافظة واسط)".وأضاف أن "الحادث نتيجة اصطدام حافلتين تحمل عددا من المواطنين بينهم اجانب الجنسية".وأشار المصدر الى أن "الحادث اسفر عن مصرع واصابة نحو 60 شخصاً".