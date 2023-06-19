بالوثيقة.. التربية تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات السادس الإعدادي

حسمت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الجدل حول تأجيل امتحانات السادس الاعدادي، فيما اشارت الى انها فسحة كافية من الوقت للطلاب لمراجعة المواد الامتحانية.



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