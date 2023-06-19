محافظة بغداد تمنح فرصة أخيرة للمتقدمين على التعيين

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قررت محافظة بغداد، منح فرصة أخيرة للمتقدمين على التعيينات بصفة عقد وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، للذين لم يكملوا إجراءات المقابلة والتعاقد المتمثلة بـ (التعهد / الفحص الطبي / توقيع العقد)، بعد أن تم الإعلان عن أسمائهم بالمواقع الرسمية للمحافظة".وأضافت ان "ذلك بالحضور لإكمال الإجراءات الخاص بالتعاقد بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣ ولغاية يوم الخميس المقبل الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣".