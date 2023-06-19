بسبب الحمى النزفية.. المجمع الفقهي يصدر فتوى بشأن ذبح الأضاحي (وثيقة)

وقال المجمع بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها: "فإن الأضحية اسمٌ لِما يُذبَحُ من الانعام أَيَّامَ النَّحْرِ بنيَّةِ الْقُربَةِ للَّهِ تعالى، وهي من شعائر الله، وسُنّة مؤكدة عند الجمهور، ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب والأمراض التي تمنع الإجزاء ، لقوله : (أربع لا تجزئ من الأضاحي وعد منها والمريضة البين مرضها) ".وأضاف: "مع وجود مرض الحمى النزفية الذي يصيب بعض الحيوانات ومنها الانعام وينتقل للإنسان، توصلت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي إلى ما يأتي: ينبغي فحص الأضحية من قبل بيطري مختص بالأنعام المحلية والمستوردة من خارج البلاد للتأكد من سلامتها من هذا المرض. - لا تصح الاضحية بالحيوان الذي تثبت أصابته بالحمى النزفية؛ لأنه مريض وقد نهى النبي عن الأضحية بها، ولأنه مرض يفسد لحمها ويعافه الناس، ويؤدى انتقاله للإنسان الى أذيته أو هلاكه بسببه، وأما إن ثبتت سلامة الحيوان بعد فحصه فتصح الأضحية به.ودعا المجمع الجهات المعنية الى "إعطاء مزيد عناية في نشر الثقافة الصحية لدى المجتمع ولاسيما محلات القصابة وبيع الماشية ومتابعة الالتزام بإجراءات الذبح الآمن؛ لأن حفظ النفوس من مقاصد الشريعة".