الحبس الشديد 5 سنوات لنائب محافظ نينوى

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الاثنين، حكما وجاهيا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار بحق نائب محافظ نينوى لشؤون التخطيط.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات العراقي، عن جريمة تلقيه رشوة من إحدى الشركات مقابل وعده بإحالة مشاريع ومقاولات إعمار في محافظة نينوى".