وزير التعليم يوجه بتطوير اليات الاختبار التخصصية ومعالجة الحالات الحرجة للطلبة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان " العبودي ترأس اجتماعا لمناقشة نتائج الامتحان التقويمي في كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض والتقنيات الصحية والطبية للدور الأول للعام الدراسي 2023/2022".وناقش المجتمعون بحضور أعضاء من الملاك المتقدم وعدد من رؤساء الجامعات ورؤساء لجان عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتقنيات الصحية والطبية، بحسب البيان، "النتائج المتحققة في الاختبار التقويمي الذي تضمن مادتين لكل مرحلة لقياس مؤشر التحصيل العلمي التخصصي في هذه المجالات التي لها مساس مباشر بحياة المجتمع".واستعرضوا "آليات الاختبار الذي يستند الى بنك من الأسئلة والأجوبة للمواد الدراسية المشمولة بالامتحان التقويمي، فيما أوضح "رؤساء اللجان المختصون النتائج والنسب المتحققة وأهمية هذا النوع من الاختبارات في بيئة التخصصات الطبية والصحية".وأكد الوزير، على "رصانة الاجراءات العلمية المعتمدة ومعالجة الحالات الحرجة للطلبة ضمن سقف لا يتجاوز خمس درجات لمواد الامتحان التقويمي وتطوير آلياته وتعزيز الاختبارات التخصصية التي تهدف الى قياس مؤشر العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية والمضي باستكمال اجراءات الاعتماد الأكاديمي في التعليم الطبي على وفق التوقيتات المحددة".