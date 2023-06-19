العراق يشارك بورشة عمل دولية تخص التنمية المستدامة

شارك العراق، اليوم الاثنين، في ورشة عمل دولية تخص التنمية المستدامة في تونس.



وقالت وزارة التخطيط في بيان، إن "العراق شارك بوفد من وزارة التخطيط في ورشة العمل الدولية المنعقدة في العاصمة التونسية، بعنوان (الاستفادة من البيانات والتحليلات لتسريع الهدف ١٦ من اهداف التنمية المستدامة: الدروس المستفادة من التجارب العالمية)".

وضم الوفد العراقي بحسب البيان "مدير عام المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات الدكتور فؤاد الربيعي، ومدير عام الشؤون الفنية في الجهاز المركزي للاحصاء قصي عبد الفتاح رؤوف".

وقدم مدير عام المركز الوطني للتطوير الاداري "ورقة عمل تناول فيها السياسات والتحليلات لتسريع هدف الحكم الرشيد (16 و16+) وبشرح مفصل لأهم التجارب العالمية والعربية"، مشيرا الى "السبل الكفيلة في تطوير وإصلاح النظام الإداري في الحكومات العربية وبناء مؤسسات شفافة خالية من الفساد الاداري وتعزيز السلم المجتمعي".

ولفت إلى "التحديات التي واجهت العراق في هذا الصدد وتمكنه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطوات مهمة في تحقيق الهدف 16 والذي يعد صلب اهتمام برنامج الامم المتحدة الانمائي".