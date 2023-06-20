بـ6 اختصاصات.. التعليم تعلن توفر منح دراسية فرنسية للعام 2024/2023

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عشرين منحة دراسية فرنسية مقدمة إلى العراق للعام الدراسي 2024/2023 للحصول على شهادة الدكتوراه".وأضافت، أن "الاختصاصات تتمثل بـ(العلوم، الهندسة، البيئة، الآثار والتراث، القانون واللغة الفرنسية)".وحددت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية آخر موعد للتقديم هو 2023/8/1، بحسب البيان.لمعرفة اليات وشروط التقديم أضغط هنا