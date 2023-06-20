إيضاح " مُفصّل" لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في جمع أقسام البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".ولفتت إلى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".