العراق.. التعليم تحصي اعداد الطلبة المشاركين بالامتحان التنافسي للدراسات العليا

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وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "واحد وخمسين ألفا وخمسمئة واثنا عشر طالبا أدى الامتحان التنافسي في الجامعات العراقية للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2024 بإشراف وزاري".وأشارت الى انه "المتقدمين تنافسوا على وفق خطط الجامعات التي تتضمن (13305) مقعدا دراسيا وألفين ومئة واثنين وخمسين برنامجا دراسيا في الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات ولجميع قنوات التقديم العامة والخاصة والامتيازات".وأضافت ان "إعلان نتائج القبول الأولي ستتم في المواقع الرسمية للجامعات والكليات في الثامن عشر من تموز المقبل حتى يتسنى تقديم الاعتراضات ثم إعلان القبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية بالمقبولين والمباشرة بالدراسة في العاشر من أيلول المقبل".