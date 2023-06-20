إنقاذ طفل علق داخل حوض "غسالة" في كربلاء (صور وفيديو)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ طفل علق داخل حوض "غسالة" في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا تمكنت من إنقاذ طفل علق داخل حوض تنشيف لغسالة ملابس منزلية في محافظة كربلاء المقدسة".



وتوثق المشاهد، طرق انقاد الطفل وهو عالق داخل حوض الغسالة، من قبل فرق الدفاع المدني.





