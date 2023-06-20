مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الاضحى المبارك

حدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني وجّه بأن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران 2023، ولغاية يوم الأحد الموافق 2 تموز 2023".