الحكيم يوجه رسالة للكوادر التدريسية بشأن إمتحانات السادس الاعدادي

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "يتوجّه اليوم أعزاءنا طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي لأداء الامتحانات النهائية لحصاد جهود عام دراسي كامل اتسم بالجد والمثابرة، وفيما نعقد الأمل على طلبتنا الأحبة أن يتوجوا جهودهم وصبر أهاليهم بالنجاح والتفوق".وأضاف: "نشدُّ على أيدي الكوادر التعليمية والتدريسية وأيضًا الجهات العليا المسؤولة في توفير مناخ مطمئن ومريح في القاعات وتوفير جميع المستلزمات اللوجستية الكفيلة بإنجاح العملية الإمتحانية".