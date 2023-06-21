"لا تصلح للاستهلاك البشري".. تحذيرات حكومية من تلوث مياه نهر الفرات

وقال مدير البيئة يوسف سوادي جبار، إن مياه الفرات لا تصلح للاستهلاك البشري بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والمتغيرات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية، ما أدى إلى تلوث كبير بالنهر، خاصة بوجود أكثر من 15 مذبا لمياه الصرف الصحي تصب في النهر من دون معالجة"، موضحا أن "شح المياه الذي يمر به البلاد بالإضافة إلى التجاوز على الحصة المقررة من قبل وزارة الموارد المائية، كلها عوامل أدت إلى تلوث نهر الفرات بالمثنى بالكامل، وبالتالي رداءة نوعية المياه الواصلة للمنازل حتى باتت لا تصلح للاستهلاك البشري بحسب الفحوصات المختبرية التي أكدت ذلك".ودعا جبار، "الحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظات التي يمر بها نهر الفرات والتي تتجاوز على حصة المحافظة، مع ضرورة الإيعاز للوزارات المعنية بغلق جميع المذبات وزيادة حصة المحافظة من المياه، فضلا عن إزالة التلوث وتقليل نسبة الملوحة الحاصلة بسبب كثرة المبازل التي تصب في النهر"، بحسب الصحيفة الرسمية.