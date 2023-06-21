الطفل العراقي "يزن" يتيم الأبوين: تعرف على حقيقة الخبر

وبحسب صفحة التقنية من اجل السلام المختصة بنشر الاخبار المزيفة، أن "الخبر المتداول مزيف، إذ ظهر الطفل في لقاءات تلفزيونية ولم يتم الإشارة خلالها إلى أن الطفل يتيم كما تم الادعاء، وما حدث هو تصريح أدلت به مديرة الروضة مبينة أنها تقوم باستقبال الأطفال الأيتام بشكل مجاني داخل الروضة ولم تشر إلى أن أطفال الروضة جميعهم أيتام".كما نفت إدارة الروضة الخبر المتداول عبر منشور على صفحتها على الفيسبوك بتأريخ 20 حزيران 2023، معلقة على الخبر:"الطفل يزن علي ليس يتيم".اشتهر الطفل يزن بعد أن عرضت إدارة الروضة مقطع فيديو تعليمي للأطفال وظهر يزن وهو يضع شارب صناعي تجسيداً لدور الأب.