الانواء الجوية: ارتفاع بالحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم على الأقسام الغربية في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار إلى، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".