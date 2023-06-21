وزير التربية: اسئلة السادس الإعدادي من ضمن المنهج المقرر

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المراكز الامتحانية للدراسة الإعدادية بفروعها كافة في جانب الكرخ حظيت بزيارة تفقدية من قبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري يرافقه مدير عام التعليم المهني محمود المالكي للاطلاع على مدى توفر وسائل الراحة للممتحنين داخل القاعات الامتحانية والذين بلغ عددهم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة".وأوضح البيان، ان جولة الجبوري تميزت باستطلاعه آراء الطلبة حول طبيعة ونمط الأسئلة التي أكد بأنها ضمن المنهج المقرر مع مراعاة الفروق الفردية وإنها وضعت مع الأخذ بعين الاعتبار لظروف الطلبة المختلفة.كما طمأن الجبوري الممتحنين بأن وزارة التربية تسعى بحرص للحفاظ على مجهودهم الدراسي وتأمين العملية الامتحانية من النواحي كافة بتظافر وتكاتف جميع القائمين على هذه المهمة التربوية السامية.