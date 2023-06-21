ميسان.. السجن 15 سنة بحق مدان قام ببيع "حفيده"

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء 21 حزيران/يونيو 2023، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة بيع (حفيده) لقاء مبلغ مالي.



وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان قام ببيع (طفل رضيع) لشخص آخر لقاء مبلغ مالي مقداره مليوني دينار في مدينة العمارة".



وأضاف البيان، أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة 6/اولاً/خامساً/تاسعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".