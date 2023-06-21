رفع دعوى قضائية ضد "عداي الغريري" بتهمة الإساءة للمعتقدات الدينية (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، إن "المشتكي (فراس حميد محسن الزبيدي) رفع دعوى قضائية ضد المشكو منه (الشيخ عداي الغريري) إمام وخطيب جامع عمر المختار في منطقة اليرموك؛ بتهمة الإساءة الى المعتقدات الدينية للطائفة الكبيرة في المجتمع العراقي، مما يتسبب بإثارة النعرات الطائفية والكراهية، بين أبناء الشعب الواحد".أدناه الوثيقة: ـ