التربية تعلن تغيير جدول امتحانات المرحلة الاعدادية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سيكون امتحان مادة اللغة الإنكليزية للفرع الأحيائي في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥، ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧".وأشارت إلى أنه "ستبقى امتحانات بقية المواد كما هو معلن في الجدول بدون أي تغيير ولكافة الفروع والدراسات".